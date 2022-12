Cimiteri di Como, il Comune programma una serie di interventi di messa in sicurezza per oltre un milione di euro. A seguito dei sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi dall’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Ciabattoni, la giunta ha approvato i progetti esecutivi per i lavori nei cimiteri di Monteolimpino, di Civiglio e per il Monumentale.

Per il cimitero Maggiore di via Regina Teodolinda, l’amministrazione vuole “garantire la fruibilità in sicurezza della via d’accesso agli spazi esterni del forno crematorio – si legge nella delibera – in relazione allo stato di degrado del tratto iniziale dell’opera di sostegno, a cavallo della recinzione metallica”.

La struttura in legno presenterebbe evidenti segni di degrado, con parti di puntoni già caduti al suolo, mentre i gabbioni, sovrapposti a formare le varie sezioni del muro, presentano in vari punti delle gabbie metalliche ossidate. Si rende necessario, dunque, realizzare una nuova opera strutturale per la messa in sicurezza dell’esistente muro di sostegno. L’importo complessivo dell’intervento è di 325mila euro.

Al cimitero di Monteolimpino, situato vicino all’autostrada e al parco regionale Spina Verde, gli interventi riguardano il colombario ovest, per il quale si prevede il rifacimento dei parapetti, di una scala, della rete locale di smaltimento delle acque, il consolidamento dei pilastri e delle strutture orizzontali. Il costo delle opere ammonta a 464.548 euro.

Infine, per il cimitero di Civiglio è stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità dei muri di recinzione e sostegno, che presentano evidenti dissesti con il rischio di ulteriori cedimenti e crolli parziali. L’importo in questo caso è di 252.500 euro.