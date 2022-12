Effetto PalaDesio, Cantù imbattuta in casa nel 2022. La vittoria contro Udine ha chiuso un anno in cui i brianzoli non hanno mai perso sul parquet del palazzetto di casa, prima con coach Marco Sodini poi con Romeo Sacchetti.

Calendario alla mano, l’ultima sconfitta dei canturini in casa risale al 12 dicembre 2021, nella sfida contro Piacenza. Il Pala Desio ha accolto fino a 4.112 spettatori nella gara quattro della finale playoff con Scafati.

“Stiamo parlando di numeri che indicano un cammino positivo della nostra squadra, 23 vittorie su 23 gare disputate in casa nell’anno 2022 sono un traguardo importantissimo – conferma il vicepresidente della Pallacanestro Cantù, Sergio Paparelli -. Senza dimenticarci che nella stagione in corso, tra casa e trasferta, siamo imbattuti da 11 giornate di fila. Contro Udine abbiamo anche registrato una buona affluenza di pubblico con una bella atmosfera di festa al PalaFitLine, il che non può che renderci soddisfatti”.