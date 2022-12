Lite in pizzeria, poi l’aggressione e la rapina alla ex fidanzata, arrestato dai carabinieri di Cantù un uomo di 49 anni residente in città. La vittima, 43 anni, dalle prime informazioni già in passato avrebbe denunciato i comportamenti violenti del compagno.

Ieri, stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe accettato un appuntamento con l’ex per un tentativo di riappacificazione. Dopo un aperitivo, la coppia si è spostata in una pizzeria in centro città. Quando nel locale è entrato un conoscente della donna che l’ha salutata, il 49enne avrebbe iniziato a inveire contro la ex compagna, insultandola.

La donna ha quindi deciso di uscire dalla pizzeria, seguita dal 49 che, fuori dal ristorante, avrebbe iniziato a strattonarla, prenderla a schiaffi e calci camminando verso l’abitazione dell’uomo, poco distante. Sotto casa sua, l’uomo ha poi strappato la borsa della donna prima di entrare nella sua abitazione lasciandola in strada, ferita e sotto shock.

La 43enne ha chiesto aiuto ai carabinieri. Sono subito intervenuti i militari dell’Arma di Cantù, che hanno ricostruito quanto accaduto e sono andati a casa dell’uomo. Davanti all’abitazione del 49enne, i militari dell’Arma hanno trovato brandelli della borsa della vittima. In casa la borsa rotta e i soldi sottratti alla ex.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina e maltrattamenti ed è stato portato in carcere al Bassone. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore di Como Simone Pizzotti. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona della pizzeria per raccogliere ulteriori elementi utili a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.