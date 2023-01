Prima partita del nuovo anno per la Pallacanestro Cantù, impegnata domani alle 21 in trasferta contro Rieti.

La squadra di coach Meo Sacchetti è attualmente prima nella classifica del Girone Verde di serie A2 con 24 punti all’attivo ed è reduce da una striscia di dieci successi consecutivi in campionato, 11 contando anche la gara di Coppa Italia contro Udine. I laziali sono invece penultimi con sei punti e vengono da due sconfitte di fila.

Nella gara d’andata i canturini si imposero per 66-49 con 16 punti di Stefan Nikolic. E proprio Nikolic è in dubbio tra i canturini, per una botta subìta al ginocchio in allenamento.

Le parole di coach Sacchetti

«Ritornando sulla gara di Coppa Italia con Udine, siamo contenti della risposta data dai tifosi – conferma coach Meo Sacchetti alla vigilia del match -. Il sogno è di avere sempre più gente al palazzetto e per fare ciò sta a noi giocare bene e far divertire la piazza. Credo – aggiunge – che la squadra abbia ancora qualcosa da migliorare. I primi 15 minuti contro Udine, anche alla luce della caratura dell’avversario, sono stati tra i migliori giocati finora. La squadra sta iniziando a fare bene anche in contropiede. Pur non avendo uno sprinter per aprire il campo, abbiamo giocatori che corrono e che possono fare male alle difese avversarie. Penso ad Hunt, che può essere più rapido del suo pari ruolo. In settimana abbiamo avuto qualche problemino a livello di acciacchi proprio con Dario e con Nikolic. Il primo si sta allenando e dovrebbe esserci, mentre Stefan lo valuteremo nelle prossime ore. Rispetto all’andata, Rieti potrà contare su Geist, un giocatore molto importante per il loro gioco. Noi comunque – conclude l’allenatore – pensiamo e guardiamo a noi stessi, il focus deve essere sul fare bene le nostre cose».