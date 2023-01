Monete d’oro di Como. Si dovrà attendere il prossimo Natale per poter vedere esposto in città il “tesoro di Como”, le mille monete d’oro rinvenute sotto l’ex teatro Cressoni di via Diaz durante i lavori di scavo. Il ritrovamento delle monete romane è stato indicato dagli esperti come “una scoperta eccezionale” e ha riportato l’attenzione sulla centralità storica del territorio.

Nei giorni scorsi la giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato il progetto definitivo per l’intervento di allestimento museale del tesoro di Como nella Chiesa delle Orfanelle che si trova all’interno del Museo Archeologico Paolo Giovio, in piazza Medaglie d’Oro. Nel cronoprogramma allegato alla relazione l’inaugurazione della mostra è prevista per dicembre 2023. In primavera infatti – nei mesi di marzo e aprile – è previsto il bando di gara con il relativo affidamento dei lavori. Il quadro economico complessivo degli interventi ammonta a poco più di 512mila euro. Parte della cifra è stata utilizzata dalla precedente amministrazione per il restauro degli affreschi. La somma relativa all’allestimento è stata invece inserita nel bilancio 2022-2024.

Secondo ancora il cronoprogramma l’allestimento del cantiere partirà a giugno. I collaudi finali saranno svolti nei mesi di ottobre e novembre e infine – come detto – l’inaugurazione del nuovo spazio museale che accoglierà le monere d’oro è previsto per dicembre. A cinque anni dal ritrovamento del tesoro di Como – era il 2018 – comaschi e turisti dovranno dunque aspettare ancora prima di poter vede le monete esposte in città.