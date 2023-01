Vaccinazioni antinfluenzali, sono quasi due milioni i lombardi vaccinati. La copertura degli over 80 è del 62%. Sono i dati delle somministrazioni antinfluenzali diffusi da Regione Lombardia.

“Alla data del 2 gennaio, sono state effettuate 1.831.497 vaccinazioni, oltre 50.000 in più dello scorso anno. Un risultato soddisfacente che dimostra una maggiore consapevolezza dei nostri cittadini, soprattutto più fragili, a prevenire le forme gravi di malattia provocati dai virus influenzali”, commenta l’assessore al Welfare Guido Bertolaso che avverte: “Il picco influenzale non è ancora finito e per chi volesse ancora oggi è possibile vaccinarsi dal proprio medico di base, su prenotazione nelle farmacie aderenti o nei Centri vaccinali”.

Infine l’assessore ribadisce l’importanza della quarta dose di vaccino anticovid, soprattutto per le categorie a rischio e informa che in questi giorni di festività è possibile effettuare l’iniezione nelle farmacie aderenti o nei centri vaccinali del territorio.

Dal 6 gennaio e per tutto il week end, sono disponibili oltre 4mila slot per prenotare il vaccino anticovid nelle farmacie aderenti e in alcuni centri vaccinali. Per accedere occorre prendere appuntamento sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it