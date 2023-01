A dieci anni dal taglio del nastro di Casa Lorenza ad Alzate Brianza consegnata una targa a Enzo Sala. Sala donò l’immobile – in memoria della moglie ed ex consigliere comunale Lorenza Citterio – e diede il via alla nascita dell’importante realtà alzatese che opera in favore delle persone con disabilità.

Il riconoscimento è stato assegnato dalla Bcc Brianza e Laghi a Sala, storico socio dell’istituto di credito. E consegnato nel giorno dell’Epifania alla tradizionale tombolata di raccolta fondi per i progetti di autonomia della struttura.

A consegnare la targa è stato il presidente della Bcc Brianza e Laghi nonché ex primo cittadino, Giovanni Pontiggia. Insieme con i sindaci Paolo Frigerio e Massimo Gherbesi che in passato hanno lavorato in consiglio comunale con Lorenza e vissuto da vicino la nascita della struttura. Il riconoscimento è il primo atto nell’ambito dei 70 anni di fondazione della banca che, proprio per questo traguardo, intende istituire un premio per la solidarietà da assegnare a cittadini o enti che si siano distinti in questo ambito.

Pontiggia: “Sala, interprete dei valori di solidarietà, mutualità e cooperazione”

“Sala è stato promotore e fondatore di Casa Lorenza – ha ricordato Pontiggia”. “Esempio e interprete dei valori di solidarietà, mutualità e cooperazione, valori della nostra banca che un socio ha interpretato con questo suo atto. A lui dico grazie”.

Commosso Sala ha ricordato le volontà della moglie prima di morire e il lavoro svolto in questi dieci anni.