È la sfida più attesa della stagione quella tra Cantù e Cremona, le due teste di serie del Girone Verde di serie A2. Palla a due domani alle 17 sul parquet di Desio.

All’andata la squadra di coach Meo Sacchetti era stata sconfitta al PalaRadi per 65-54. Sarà perciò necessario cercare di vincere a Desio con uno scarto superiore agli 11 punti per avere la differenza canestri a favore. In quella gara fu fatale per Cantù il 25-16 subìto nella prima frazione.

Da quel 16 ottobre a oggi, Cantù ha preso sempre più consapevolezza nei suoi mezzi, inanellando un’importante striscia positiva (fatta di 11 successi di fila in campionato) che ha portato i biancoblù in vetta alla classifica a quota 26 punti. I cremonesi inseguono a quota 22.

Oltre al ko della terza giornata del girone d’andata, Cantù in questa stagione ha perso con la Vanoli anche nella semifinale di Supercoppa di serie A2 di settembre. I precedenti nelle gare ufficiali sono a favore dei canturini con 16 vittorie su 25 gare disputate.

Nicola Berdini potrà giocare con una maschera protettiva, dopo la leggera frattura alle ossa nasali subita a Rieti. Nikolic, tenuto a riposo nella trasferta laziale a causa di una botta che aveva subito in allenamento, con ogni probabilità sarà in campo. Da valutare in queste ore invece Francesco Stefanelli per un problema a una caviglia.

Sacchetti: “Ci attende una bella sfida”

«Speriamo di arrivare a questo big match meglio di come abbiamo giocato a Rieti – queste le parole alla vigilia del march di coach Sacchetti -. Nell’ultimo impegno abbiamo fatto molto bene a sprazzi, ma poi ci siamo un po’ specchiati e abbiamo sofferto. Alla fine, comunque l’abbiamo portata a casa. Ora – aggiunge – ospitiamo Cremona, una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo qualche problema fisico, ma non dobbiamo pensare a chi c’è e chi non c’è. Prendo esempio dalla gara che fece Torino contro la Vanoli, quando in cinque riuscirono a vincere contro tutti i pronostici. Mi aspetto un ambiente e un’atmosfera importanti. Sono sicuro – conclude il tecnico – che il pubblico di Cantù farà la sua parte sugli spalti, noi faremo il nostro in campo. Ci attende una bella sfida».

Como e Cantù insieme

Pallacanestro Cantù e Como 1907 una al fianco dell’altra con una promozione reciproca per la seconda parte della stagione.

Tutti i tifosi in possesso dell’abbonamento stagionale, a partire da domani, avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% sui biglietti per le gare casalinghe della Pallacanestro Cantù e viceversa.

La promozione è valida in tutti i settori ed è usufruibile sia online sul circuito Vivaticket sia nei punti vendita autorizzati; basterà inserire in fase di acquisto il Codice Accesso presente sul proprio abbonamento o comunicarlo al rivenditore, ogni abbonato può acquistare un solo biglietto scontato.

La promozione si applica solo sugli abbonamenti validi per l’intera stagione 2022/2023, sono esclusi i mini-abbonamenti e l’abbonamento limitato al girone di ritorno, l’offerta è valida solo sui biglietti a prezzo intero.

La collaborazione vuole esprimere la passione per lo sport e il senso di appartenenza, attraverso il legame tra due delle maggiori realtà sportive del nostro territorio.