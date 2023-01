Cantiere delle paratie antiesondazione di Como: timori in Comune su un possibile ritardo nei tempi di consegna, in particolare per la fine degli interventi in piazza Cavour. Ritardi che vengono invece smentiti dalla Regione Lombardia. Non solo: l’assessore regionale annuncia una simulazione del funzionamento delle paratie all’inizio di febbraio.

Nelle scorse ore Palazzo Cernezzi ha chiesto un cronoprogramma aggiornato alla Regione Lombardia per pianificare gli eventi estivi in città. La paura dell’amministrazione cittadina è trascorrere infatti un’estate tra i cantieri. In particolare gli interventi legati alle paratie, i lavori per gli arredi urbani e infine la riqualificazione dei giardini a lago di Como.

Smentisce, come detto, ogni ipotesi di ritardo l’assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori: “Il tratto da Sant’Agostino a piazza Cavour compresa sarà consegnato alla città a marzo di quest’anno – ribadisce l’assessore – Abbiamo avuto ritardi legati ad alcune forniture ma a marzo quel tratto di passeggiata sarà completamente a disposizione di cittadini e turisti. La fase due del cantiere – aggiunge Sertori – scatterà poi nel 2024 con piccoli interventi che riguardano l’adeguamento sismico. All’inizio di febbraio saremo sul cantiere per un sopralluogo e avremo modo di fare una simulazione anche del funzionamento delle nuove paratie”.