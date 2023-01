Un panetto di hashish da un etto e mille euro in contanti, i poliziotti hanno arrestato un 21enne milanese residente a Mariano Comense.

La notte scorsa gli uomini della squadra volante della questura di Como erano impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio in centro città quando hanno notato due uomini che si aggiravano in modo sospetto in zona stadio. Vedendo gli agenti avrebbero cercato di evitare che si avvicinassero. Non è andata così. Le verifiche hanno fatto emergere che il 21enne era già noto alle forze dell’ordine. E in passato era già stato arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Dalla perquisizione i poliziotti hanno trovato, nascosto nelle tasche del giubbotto, un panetto di hashish da un etto e più di mille euro in banconote di diverso taglio.