Incidente stradale poco prima delle 13.30 a Olgiate Comasco in via Boscone (sulla bretella Olgiate-Faloppio). L’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Soccorsi inizialmente allertati in codice rosso, quindi massima gravità, ma fortunatamente il giovane alla guida, un 24enne, non ha riportato ferite. Avrebbe fatto tutto da solo, non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco.