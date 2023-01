Taglio del nastro oggi per il nuovo padiglione della RSA Ca’ D’Industria di Como, nella sede di Rebbio. All’inaugurazione ha preso parte il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli. Con il nuovo nucleo denominato “Casa mia” si risponde alle esigenze degli anziani quasi autosufficienti. Persone che pur avendo bisogno di assistenza possono sperimentare un grado maggiore di autonomia. I primi ospiti sono entrati alla fine dello scorso anno. Si tratta di un progetto innovativo sul modello di comunità, unico in provincia di Como.

Di fatto un ambiente protetto organizzato come una “grande casa” che permette di mantenere le abitudini e le attività svolte nell’ambito domestico anche in contesto di comunità.

Il ministro Locatelli: “Si amplia l’offerta di cura e di assistenza”

“Con l’apertura del nuovo padiglione la Fondazione Ca’ d’Industria amplia ulteriormente i servizi di cura e di assistenza per le persone anziane sul nostro territorio. E lo fa proponendo un modello innovativo e personalizzato, che ha come finalità quella di far sentire a casa gli ospiti”. Così il ministro Locatelli. “”Casa mia’ apre la sua attività con personale scelto e qualificato, mettendo al centro di un progetto personalizzato la persona, assecondandone gusti, preferenze e rispettando ritmi e orari di ognuno”. Ha aggiunto il ministro. “In un momento storico particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale, la capacità di riorganizzare, riorientare e immaginare servizi così innovativi è di fondamentale importanza”. Ha concluso Locatelli ringraziando il personale e i vertici della Fondazione Ca’ d’Industria. “Un bel segnale per il territorio comasco e lombardo e anche un modello da replicare per il nostro Paese”.

Prima dell’inaugurazione il ministro in città ha visitato il Museo della Seta di via Castelnuovo 9.