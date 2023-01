Violazioni al regolamento di polizia urbana i dati diffusi dal report della polizia locale dall’1 novembre al 31 dicembre 2022. Sul fronte della sicurezza urbana, si tratta di un primo bilancio più ampio dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Regolamento di polizia urbana

Sono in totale 198 le violazioni del Regolamento di Polizia Urbana delle quali:

– 73 per veicoli in sosta in aree verdi;

– 17 per divieto consumo di bevande alcoliche in luogo aperto al pubblico (tema che era stato al centro delle riflessioni nei mesi scorsi);

– 12 per esercizio di artista di strada senza autorizzazione;

– 6 per porte aperte di pubblico esercizio sebbene in funzione il riscaldamento interno;

– 5 per ubriachezza molesta e 3 per bivacchi molesti.

Circolazione stradale

Per quanto riguarda la circolazione stradale sono elevati 5.266 avvisi di violazioni per divieto di sosta i verbali contestati sono stati 877.

46 i veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa RCA.

Sul fronte degli incidenti stradali ne sono stati rilevati 102 di questi 65 sono quelli con feriti nei quali si sono infortunate 81 persone in 2 casi l’esito è stato mortale.

La via Canturina e la via Napoleona sono le vie dove si sono registrati il maggior numero di incidenti 14 in tutto in due mesi, 7 per ciascuna via. Segue via Bixio con 6.

Le persone coinvolte complessivamente sono 219 e la fascia d’età maggiormente coinvolta è quella compresa tra i 35 e i 49 anni. L’incidente più ricorrente è lo scontro frontale/laterale, seguito dal classico tamponamento e l’investimento di pedone in 14 casi (15 in tutto i pedoni coinvolti).



I giorni della settimana in cui si sono verificati più incidenti sono il mercoledì con 24 poi il martedì con 18.

Controlli TARI

Negli altri ambiti di controllo da segnalare sul fronte della Polizia amministrativa e del recupero tributario, che nei mesi di ottobre e novembre, il dato di dicembre non è ancora consolidato, sono iniziati i controlli TARI con 28 verifiche compiute nelle attività produttive alcuni insieme con la Guardia di Finanza.