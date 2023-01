La chiusura del nido di Albate, in via Longhena, intervengono i consiglieri comunali del Pd Patrizia Lissi, Gabriele Guarisco e Stefano Legnani. “La struttura del nido Nuvoletta di Camerlata è in ottime condizioni. Abbiamo quindi chiesto al sindaco che l’ipotesi di trasferire il nido di Albate nella struttura di Camerlata sia valutata attentamente e non scartata a priori, tenendo conto che non si tratta solo di considerare i bambini attualmente iscritti ad Albate, che dovranno spostarsi in un’altra struttura, ma anche di quelli che entrerebbero con le iscrizioni dell’anno prossimo”.

“Ci vorrebbe ben poco per garantire la continuità educativa sia pure in una sede diversa – dicono i consiglieri dem – Il Comune deve peraltro convocare entro domani, come previsto dal regolamento, l’assemblea pubblica richiesta da oltre 400 firmatari per discutere non solo del trasferimento del nido di Albate, ma anche degli effetti sulla viabilità e la sicurezza dalla realizzazione della nuova struttura”.