Incendio in viale Innocenzo, all’interno dell’ex Hotel Le Petit Chateau. Denunciato il 35enne che era all’interno dello stabile abbandonato da anni. Avrebbe detto di aver acceso un fuoco per scaldarsi. L’uomo, immigrato di origine marocchina, è stato assistito dal personale del 118 per un’intossicazione per il fumo, ma fortunatamente non era in gravi condizioni e non ha voluto essere trasportato in ospedale.

Il fuoco nell’hotel abbandonato è stato acceso nel tardo pomeriggio di ieri. Il fumo che usciva dallo stabile abbandonato ha messo in allarme alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e gli agenti delle volanti della questura di Como.

In una stanza al primo piano dell’hotel è stato individuato il 35enne, che avrebbe subito detto di aver acceso il fuoco per scaldarsi. Le fiamme avrebbero causato danni alle pareti e al pavimento. Dopo i controlli del personale del 118, l’uomo è stato portato in questura.

Al termine degli accertamenti, alla luce anche della denuncia del proprietario dell’immobile di viale Innocenzo, il 35enne, immigrato irregolare, senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero per danneggiamento in seguito a incendio e invasione di terreni ed edifici.