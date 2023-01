Dalle video-installazioni ai video musicali, dai visual ai concerti, dalla videoarte alle installazioni di luce interattive, OLO creative farm spazia in ogni ambito della comunicazione visiva e per celebrare il diciottesimo anno di attività, mostra al pubblico alcuni lavori di questi anni.

A Como l’appuntamento è per domani dalle 21 alle 2.00 al Teatro Sociale con il Circus of light, già sold out.

La collaborazione con il Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Como da anni collabora con OLO creative farm, casa di produzione video specializzata in projection mapping, installazioni interattive e mostre multimediali, che ora giunge ad un importante traguardo. Per celebrare i 18 anni di attività, iniziata a Como e poi sviluppatasi in Italia e all’estero, previsto un appuntamento all’interno della Stagione Notte 2022/23 del Teatro Sociale di Como. Circus of Light. Un percorso con video-installazioni artistiche che animeranno spazi solitamente non visitabili dal pubblico, rivelando i luoghi più misteriosi del teatro.



Per la prima volta verrà realizzato uno spettacolo di videomapping a 360° sui palchetti e sulla platea. Facendo immergere gli spettatori in un viaggio di suoni, luci e colori. Circus of Light sarà anche un evento di live performance e dj-set, accompagnati da proiezioni, con la partecipazione straordinaria degli artisti internazionali che hanno collaborato nei 18 anni di attività dello studio creativo.

Laboratorio per i più piccoli

OLO creative farm ha instaurato una collaborazione con Opera Education AsLiCo nella realizzazione dei film di Opera domani e i lavori con TeatroGruppo Popolare. Proprio per questo motivo, OLO ha aggiunto al Circus domenica 22 gennaio alle ore 11.00 un’attività dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni. Chicco un laboratorio di teatro immersivo, in collaborazione con TeatroGruppo Popolare. Chicco è una sorta di lunga ninna nanna che cerca di raccontare la crescita di un seme come metafora del crescere dei bambini stessi, grazie anche a videoscenografie digitali e tridimensionali. Ultimi posti disponibili.