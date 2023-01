A Pognana Lario c’è entusiasmo, curiosità, un po’ di speranza per una svolta turistica ma anche qualche timore legato all’eventuale boom di visitatori e alla possibilità che chi risiede da sempre in paese possa vedere ad esempio i prezzi aumentare.

L’arrivo della coppia d’oro dei social, quella costituita dall’influencer Chiara Ferragni e dal marito cantante Fedez, che hanno scelto una lussuosa villa 8valore 5 milioni di euro) del piccolo paese affacciato sul lago di Como, crea scompiglio e fa discutere. In molti guardano al ritorno d’immagine e agli aspetti positivi che questa ondata di pubblicità può portare

Non manca però la voce di chi – a telecamere spente – qualche preoccupazione la esprime. Anche un piccolo paese di meno di 700 abitanti ha difficoltà in termini di infrastrutture (a partire dalla strada provinciale Lariana) e servizi (su tutti è sentito il problema della mancanza della scuola dell’infanzia). In sintesi questa parentesi di popolarità è una boccata d’ossigeno ma l’augurio è che possa portare miglioramenti per tutti e non essere controproducente per i residenti in primis sotto l’aspetto economico.