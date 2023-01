Sindacalista e politico, Como piange Giovanni Moretti, figura di riferimento della Cgil di Como e candidato sindaco nel 2002 nel capoluogo lariano. E’ morto questa mattina a 79 anni.

Moretti ha iniziato l’attività sindacale negli anni Novanta, occupandosi inizialmente del settore tessile per la Cgil e diventando poi anche segretario. Nel 2002 si era candidato alla carica di sindaco per il centrosinistra con la lista “Nuova Como”. Non è stato eletto primo cittadino e ha guidato per 5 anni l’opposizione a Palazzo Cernezzi.

“La Cgil esprime grande e profondo cordoglio per la morte di Giovanni Moretti – scrive in una nota la Camera del Lavoro di Como – Giovanni è stato un importante protagonista nella fase più intensa ed unitaria del sindacato comasco: nelle lotte unitarie del sindacato metalmeccanici, come segretario del consiglio unitario di zona di Como, da principale dirigente del sindacato tessile e poi da segretario generale della Cgil comasca”. “Sempre innovativo nelle proposte e capace di rappresentare gli interessi delle lavoratrici e dai lavoratori e determinato portatore delle istanze sociali e di crescita economica del territorio – ricordano ancora dal sindacato – Alcune delle conquiste sociali più significative nel comasco risalgono a quegli anni e al suo impegno. Tutta la Cgil si stringe in un forte abbraccio alla moglie Laura, al figlio Paolo, alla nipote Mehala e a tutti i suoi cari”.