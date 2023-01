La Pallacanestro Cantù è tornata al successo dopo lo stop di Treviglio. I brianzoli si sono imposti sul campo di Trapani con il punteggio di 67-82. Per i brianzoli, sempre avanti, sono tre successi su tre gare disputate in questa stagione contro i siciliani tra Supercoppa e campionato. Cantù, che sale a quota 30 punti in vetta alla classifica del girone Verde di serie A2, ha conquistato il suo 15° successo su 17 partite giocate nella regular season.

“Abbiamo fatto un break importante nel primo quarto, poi abbiamo giocato sulle punte dei piedi e abbiamo avuto troppi momenti di relax, concedendo ai nostri avversari di acquistare fiducia” ha detto Romeo Sacchetti, allenatore della formazione brianzola. “Nel secondo tempo siamo partiti bene, ma non è stato sufficiente e abbiamo dovuto lottare fino alla fine per far nostro l’incontro. Abbiamo difeso bene a sprazzi senza concedere tiri facili. Ma c’è stata troppa supponenza in un frangente del match: non bisogna arrivare a giocarsi queste partite sugli ultimi tiri. Era la terza partita contro Trapani e abbiamo sempre fatto fatica. Non esistono situazioni facili. Non si può giocare in punta di piedi, servono testa e concentrazione sempre. Ci era già capitato con Rieti, con Trapani e con la Stella Azzurra Roma. Finora ci è sempre andata bene, ma se giochi queste gare sempre con sufficienza, va a finire che una la perdi”.

Domenica 29 gennaio alle 18 l’Acqua S.Bernardo attende a Desio l’Assigeco Piacenza.