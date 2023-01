Ingente mobilitazione oggi a Barni poco dopo le 13.30 in via La Madonnina per la segnalazione di un’auto in fiamme. Un uomo di 46 anni ha riportato ustioni di 2° grado su tutto il corpo. E’ stato portato in elisoccorso in codice rosso, quindi massima gravità, all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Como.

In corso di valutazione l’esatta dinamica di quanto accaduto.