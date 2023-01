Fondi dalla Regione per le Comunità Montane, per interventi di tutela ambientale e per incentivare le attività sportive e turistiche nelle aree di montagna. Quasi 1,5 milioni di euro destinato alle comunità dei territori lariani. Complessivamente, per le 23 Comunità Montante della Lombardia sono previsti stanziamenti per 11,5 milioni di euro.

La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni, la destinazione dei fondi per il funzionamento delle Comunità Montane. Il finanziamento totale è aumentato di un milione di euro rispetto a quello dell’anno precedente.

“Con questo provvedimento – fanno sapere dall’assessorato regionale alla montagna – si conferma la migliore attenzione di Regione Lombardia per le Comunità Montane. Oltre alle loro funzioni abituali, ne svolgono altre su incarico proprio dalla stessa Regione, in materia di impianti di risalita e di esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna, di mercati all’ingrosso, di sviluppo della mobilità ciclistica, di procedure in materia di valutazione dell’impatto ambientale. E, ancora, di agricoltura, foreste, incendi boschivi, attività agro-silvo-pastorali, bonifica e irrigazione, vigilanza e tutela sulla conservazione della piccola fauna e della flora, gestione dei Parchi, collaborazione per il governo del territorio e la protezione civile”.

Le Comunità Montane valorizzano e gestiscono in Lombardia oltre il 40% dei territori della regione. Nei territori che fanno capo a questi enti, che comprendono 510 comuni, vivono più di 1,2 milioni di persone.

La Comunità Montana Triangolo Lariano riceverà 403mila euro. L’area del territorio Lario Intelvese ha ottenuto uno stanziamento complessivo di 282mila euro. Alle Valli del Lario e del Ceresio è stato riconosciuto un finanziamento di oltre 600mila euro.