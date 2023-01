Rotatoria di Villa Olmo, sono partiti i lavori per rendere l’opera viabilistica definitiva. Tempi però ancora lunghi. Dopo infatti la prima fase di interventi partita lo scorso anno con la demolizione dello spartitraffico e successivamente gli interventi per la realizzazione della rotatoria provvisoria, con l’anno nuovo operai a lavoro per rendere l’opera definitiva entro primavera.

A scandire i tempi dell’operazione è l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo: “La rotatoria sarà definita a primavera. Abbiamo concesso del tempo all’impresa per chiudere il cantiere che fino ad oggi non ha destato particolari disagi al traffico cittadino”.

Infine come avvenuto per la rotatoria di piazza San Rocco, anche per la nuova opera viabilistica di via per Cernobbio gli interventi prevedono la costruzione dei cordoli, la predisposizione dell’illuminazione nell’area e ancora la sistemazione dei marciapiedi. La speranza è che il cantiere per il nuovo rondò in via per Cernobbio possa concludersi prima della ripresa degli interventi sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. I lavori nelle galleria sono stati sospesi a ridosso delle festività natalizie ma il cantiere in autostrada ripartirà nel mese di marzo.