Chiuso per sciopero. Da questa sera a giovedì sera – con una differenza di orario tra viabilità ordinaria e rete autostradale – i benzinai incroceranno le braccia. L’agitazione è stata confermata nelle scorse ore con un comunicato congiunto siglato da Faib, Fegica, Figisc/Anisa. “Per protestare contro gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare i gestori senza tutelare i consumatori. E per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti” si legge nella nota.

Lo stop – che comprende i self service – sulla rete ordinaria durerà dalle 19 di oggi alle 19 di giovedì 26 gennaio, quindi per 48 ore consecutive. Stessa durata per gli impianti autostradali con la differenza che in questo caso inizierà e terminerà nelle stesse giornate ma alle 22 anziché alle 19.

“Il governo, invece di aprire al confronto sui veri problemi del settore, continua a parlare di ‘trasparenza’ e ‘zone d’ombra’ per nascondere le proprie responsabilità”. Si legge ancora nella nota dei sindacati. “Lasciando intendere colpe e speculazioni dei benzinai che semplicemente non esistono. Ristabilire la verità dei fatti – concludono – diviene quindi prioritario, per aprire finalmente il confronto di merito”.

Nel mezzo dello scontro tra la categoria e l’esecutivo ci sono gli automobilisti che oltre ad essere alle prese con gli aumenti devono anche affrontare lo sciopero e i conseguenti disagi. Chi può cerca di risparmiare e in molti nel Comasco hanno ricominciato ad oltrepassare il confine recandosi in Svizzera a fare rifornimento. Una strada che, probabilmente, sarà percorsa anche durante i due giorni di agitazione in Italia da chi ne avrà necessità. In base a quanto è emerso, nelle 48 ore di stop, gli impianti gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere (almeno in modalità self) dovrebbero rimanere a disposizione, ma secondo una stima delle associazioni di categoria si tratta di un numero esiguo.