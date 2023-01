Solbiate con Cagno. Esplosione e incendio in un’azienda di Solbiate con Cagno. Intervento urgente dei vigili del fuoco questa mattina attorno alle 3.40 in via Cadorna 27. Sul luogo per le attività di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che sia esploso un macchinario assorbitore a carboni attivi.

Sul luogo sono presenti cinque squadre dei vigili del fuoco assieme ai soccorsi, i tecnici di Arpa e ATS e i carabinieri. Non si segnalano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica.

Le parole del sindaco

“Da questa notte siamo sul posto per monitorare la situazione a seguito dell’incidente che ha interessato l’azienda. Una prima notizia positiva riguarda l’assenza di feriti. Siamo contenti che nessun dipendente abbia subito infortuni – ha spiegato il sindaco di Solbiate con Cagno, Federico Broggi – Stiamo lavorando insieme alle forze dell’ordine intervenute sul posto per prendere gli eventuali provvedimenti che si rendano necessari”. Poi il primo cittadino spiega: ” Non vi sono al momento problemi o criticità legate alla qualità dell’aria. Ciò detto, è già sul posto Arpa che sta avviando i controlli. A breve sarà emessa un’ ordinanza a firma del Comandante della Polizia Locale per interdire l’accesso all’area limitrofa all’azienda. Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi e far sì che forze dell’ordine e azienda possano lavorare in piena sicurezza”.