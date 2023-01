Controlli della polizia intensificati nelle scuole. Interventi per prevenire e contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, in particolare tra i più giovani. Ieri, gli agenti della questura di Como sono intervenuti in due istituti del Canturino. L’operazione ha portato a tre sequestri di hashish e marijuana. Segnalati due studenti, una 21enne e un 16enne.

La questura non ha indicato le scuole controllate, due istituti della zona del Canturino. Dieci gli agenti impegnati nell’attività, coordinata dalla squadra mobile. L’attività è stata eseguita con la collaborazione delle unità cinofile della polizia di Stato. Per poter effettuare in tempo reale il narcotest in caso di presenza di sostanze sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica. Tre i sequestri effettuati, tutti in un unico istituto.

Una ragazza di 21 anni residente a Giussano, in provincia di Monza Brianza, è stata trovata in possesso di 1,60 grammi di marijuana. A uno studente 16enne residente a Meda, sono stati sequestrati 4,35 grammi di hashish. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione in materia di stupefacenti.

L’ultimo sequestro è stato effettuato nei bagni della scuola. Il cane antidroga dell’unità cinofila di Milano ha fiutato e fatto ritrovare 3,72 grammi di hashish. Non è stato identificato il proprietario.