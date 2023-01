Lavori sui marciapiedi, si estende il cantiere partito la scorsa settimana in via Manzoni. Gli interventi – a partire da oggi – riguardano la passeggiata a lago davanti a piazza De Orchi, vicino a viale Geno. Secondo il progetto i lavori per rifare i marciapiedi in questa zona della città termineranno il 24 febbraio.

Il nuovo cantiere ha comportato inevitabilmente dei provvedimenti viabilistici. A partire da oggi infatti è stato chiuso al traffico il passaggio tra piazza Matteotti e Lungo Lario Trieste in direzione di viale Geno, lato lago. Resta comunque garantito l’accesso ai veicoli diretti verso viale Geno.

Inoltre – per consentire i lavori – sono stati temporaneamente soppressi 15 posteggi riservati alle moto. Come detto la durata del cantiere sarà di un mese, da oggi e fino al 24 febbraio.

Gli interventi complessivi per la realizzazione della nuova pavimentazione in porfido, comprenderanno l’intera zona di Sant’Agostino, come via Leopardi, via Foscolo, l’area che costeggia la stazione delle Ferrovie Nord e il marciapiede fino al primo tratto di Lungo Lario Trieste che appunto sarà completamente rifatto.

“Contiamo di chiudere l’intera serie di lavorazioni entro Pasqua”, aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo. Complessivamente la spesa ammonta a oltre mezzo milione di euro: 310mila per i marciapiedi e 200mila per le asfaltature che interesseranno anche la prima parte di viale Geno.