Premio Internazionale di Letteratura “Città di Como”, aperte le candidature fino al 15 giugno. E’ stato infatti pubblicato il bando per partecipare alla X edizione che prevede un prevede un montepremi da 30mila euro. Tra i giurati del premio lo scrittore Andrea Vitali (presidente) e il matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi.

Al concorso possono partecipare autori affermati o esordienti, opere edite o inedite. Le principali categorie sono Narrativa, Saggistica, Poesia, Opere a tema, Opere internazionali e Opere multimediali.

Il Premio Letterario Città di Como è nato nel 2014 da un’idea di Giorgio Albonico e oggi rappresenta uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani. Tra i vincitori delle passate edizioni autori come Camilla Baresani (2014) e Franco Di Mare (2015) per la Narrativa, Domenico Quirico (2018) per la Saggistica, Corrado Augias e Luca Ricolfi per la saggistica (2019), Licia Colò e Giovanna Pancheri per la Sezione Opera a Tema (2020).

Per conoscere le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito premiocittadicomo.it nella sezione bando per la X edizione. Le opere inoltre dovranno essere inviate alla Segreteria organizzativa del Premio entro la data del 15 giugno 2023. La proclamazione dei finalisti e vincitori è prevista per settembre e la premiazione a ottobre.