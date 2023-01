Una spinta e il 14enne che va a sbattere con la schiena contro il treno in transito dalla stazione di Seregno e cade sui binari, sotto il convoglio. La polizia, con l’autorizzazione del procuratore della repubblica dei minori di Milano ha diffuso le immagini agghiaccianti che mostrano l’aggressione di mercoledì scorso a un adolescente. Colpito, in base a quanto emerso dalle prime indagini, perché avrebbe mandato messaggi a una ragazza sulla quale aveva messo gli occhi uno degli aggressori.

Le indagini sono ancora in corso. La certezza degli inquirenti è che mercoledì scorso il 14enne ha rischiato di morire sotto il treno. Fortunatamente, ha riportato solo ferite e contusioni non gravi, oltre naturalmente allo shock per l’accaduto. Gli agenti della questura di Monza e della polizia ferroviaria hanno eseguito il fermo di due minorenni. Hanno 14 e 15 anni e sono nel carcere minorile di Torino con l’accusa è di tentato omicidio e tentata rapina.

E sono amare le parole pronunciate dal procuratore per i minori di Milano Ciro Cascone, riportate dal Corriere della Sera: “Purtroppo questi ragazzi ormai non sono più abituati a pensare, credono di vivere in una canzone o in un film; perdono il contatto con la realtà – dice – Pensano di vivere in un reality”.