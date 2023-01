Prova annuale delle sirene in Svizzera. Due i segnali di allarme. Il primo dalle 13.30 alle 14.00. Prima le sirene si attiveranno per un minuto, emettendo il classico suono. Se necessario, il test verrà ripetuto entro le 14.00. Dalle 14.00 alle 16.30 sarà invece il turno delle sirene per l’allarme acqua.

Il test non ha a che fare con il sistema di allertamento italiano, però il suono potrebbe essere sentito anche oltre confine e quindi sul territorio comasco.

Ogni primo mercoledì di febbraio viene effettuata in tutta la Svizzera la prova annuale sonora delle sirene con lo scopo di verificare il funzionamento e l’efficacia dei dispositivi e delle installazioni tecniche utilizzate per l’allarme alla popolazione presenti sul territorio cantonale; permettere agli operatori addetti all’attivazione dei sistemi di allarme di acquisire gli automatismi necessari; aggiornare l’informazione presso la popolazione in merito l’allarme ed al comportamento da adottare in caso di effettivo impiego.

Clicca qui per maggiori informazioni