Padiglione ex grossisti del mercato coperto, slitta al 2024 l’apertura inizialmente prevista per la fine del 2023. A dirlo è il sindaco Alessandro Rapinese che fa sapere come dall’ultima riunione tecnica i tempi si sono allungati con l’apertura dell’immobile prevista per marzo 2024. Poi il primo cittadino ha ribadito: “Il progetto c’è ed è stato finanziato”.

Nei mesi scorsi infatti era arrivato il via libera dalla giunta cittadina al completamento dei lavori. Il padiglione ex grossisti tra le vie Mentana e Sirtori ad oggi risulta parzialmente ristrutturato e ancora inutilizzato. Il Comune ha deciso di terminare gli interventi lasciati in sospeso dal contratto d’appalto che risale al 2012, approvando uno studio di fattibilità sull’immobile, nel quale vengono indicati i lavori da eseguire.

Nel dettaglio gli interventi riguarderanno: parapetti e pavimentazioni al primo piano, rivestimento delle scale, e ancora: luci di emergenza, sistemazione delle coperture, realizzazione degli ascensori. Il totale dei lavori ammonta a 990mila euro. Per quanto riguarda infine la destinazione – una volta terminati i lavori di ristrutturazione – nel documento di programmazione dell’amministrazione viene richiamata la “definizione di un modello di gestione per l’intera area mercatale sostenibile e coerente con il nuovo regolamento della struttura”. L’amministrazione cittadina inoltre in più occasioni aveva ipotizzato l’utilizzo della struttura per eventi culturali e mercatali.