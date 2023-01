Tutor in via Napoleona. Stop alle auto che sfrecciano a velocità eccessiva in via Napoleona a Como. Il Comune è pronto a installare un tutor sulla strada, spesso purtroppo teatro di incidenti. Non più dunque un autovelox come annunciato inizialmente dall’amministrazione cittadina.

“La Prefettura ha indicato il tutor, invece che l’autovelox, come strumento per il controllo della velocità sulla via Napoleona – ha detto il sindaco Alessandro Rapinese – In questo momento la strada ha avuto la priorità sulla base dei dati analizzati”. Sui tempi di realizzazione il primo cittadino spiega ancora che al momento il Comune è in attesa di alcuni passaggi formali per poter avviare poi il progetto che prevede appunto l’installazione di questo strumento sulla via Napoleona.

Non più dunque un autovelox, con il quale l’automobilista indisciplinato potrebbe essere spinto a rallentare in vista dell’apparecchio, ma un tutor, strumento che invece misura la velocità media di una vettura in un determinato tratto di strada.

Il Comune dunque attende la relazione tecnica della Prefettura, poi partirà la fase progettuale e infine la gara per assegnare i lavori. Al momento però una data certa su quando verrà installato il nuovo strumento non è stata ancora definita.