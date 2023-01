Como. Divieto immediato di prosecuzione dell’attività per il campeggio di via Cecilio a Como. Ordinanza del Comune per una serie di motivi tra cui l’assenza dei requisiti igienico sanitari, della comunicazione delle variazioni rispetto ai legali rappresentanti. E ancora per la difformità riscontrata nella destinazione d’uso dell’area.

“Gli uffici comunali sono stati allertati e ora stiamo cercando di capire in che condizioni si trovano le persone attualmente alloggiate nel campeggio – ha spiegato Nicoletta Roperto, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Como – In questo momento in città è ancora aperto il piano Emergenza freddo e quindi se gli uffici dovessero riscontrare la presenza di persone senza fissa dimora o famiglie in condizioni di disagio, potrebbero trovare accoglienza nel dormitorio di via Napoleona”. Infine l’assessore spiega: “Siamo in attesa della lista di persone ancora presenti nel campeggio che deve fornirci il gestore della struttura, inoltre vorrei informare i cittadini che possono chiamare il Pua (Punto Unico di Accesso dei Servizi Sociali) per far presente la loro situazione e darci modo di capire come muoverci”.