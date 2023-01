Taxi. Nuovi turni con l’obiettivo di avere più mezzi in città nel periodo da aprile a settembre, ossia nei mesi di maggior affluenza turistica nel territorio. E’ la decisione presa dalla giunta cittadina. Ieri sera in consiglio comunale è intervenuto sul tema l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti che ha spiegato: “Abbiamo incontrato i tassisti il 10 e il 19 gennaio scorsi e abbiamo fissato un nuovo incontro per il lunedì prossimo proprio per iniziare insieme a creare dei turni, come previsto dal loro regolamento”. Poi l’assessore ha aggiunto: “In attesa della procedure per le nuove licenze, puntiamo infatti a integrare il servizio garantendo la presenza di 45 tassisti al giorno sulle strade del territorio”.

L’obiettivo – come detto – è avere dunque più taxi in città durante il periodo primaverile-estivo, per far fronte alla maggiore richiesta da parte di turisti e cittadini.

A chiedere infatti interventi risolutivi – più servizi e anche adeguati alle esigenze di chi arriva sul territorio, oltre alla possibilità di avere una o due licenze speciali da poter gestire come auto sostitutive e attrezzate per servire persone disabili – erano stati nei mesi scorsi proprio i tassisti di Como.

“Abbiamo avuto diversi incontri informativi dove abbiamo avuto modo di capire che l’amministrazione vuole garantire delle fasce di servizio – spiega Matteo Petrini, referente dei taxi di Como – Ora però dobbiamo conoscere quale sarà la proposta del Comune per migliorare il servizio taxi in città”.