La dottoressa Brunella Mazzei nominata direttore sanitario di Asst Lariana, prenderà servizio il 20 febbraio. “La dottoressa Brunella Mazzei vanta una consolidata esperienza di direzione in ambito ospedaliero. Ha ricoperto ruoli di direttore medico di presidio presso diverse strutture e di direzione sanitaria aziendale a favore dell’ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio. Il suo curriculum professionale incontra il profilo di crescita della nostra azienda chiamata oggi a privilegiare uno sviluppo co-evolutivo del polo ospedaliero e di quello territoriale. Ringrazio il dottor Roberto Pusinelli, direttore del Dipartimento Emergenza – Urgenza di Asst Lariana, che si è fatto generosamente carico di questo duplice ruolo in un momento particolarmente critico per i pronto soccorso”. Così il direttore generale Fabio Banfi ha annunciato il passaggio di consegne. La nomina si è resa necessaria dopo il pensionamento del dottor Matteo Soccio.

Mazzei: “Azienda che vanta una consolidata tradizione nel rapporto tra ospedale e territorio”

“Sono felicissima di poter perfezionare con questo incarico le mie competenze professionali e ringrazio il dottor Banfi per la fiducia. Asst Lariana è un’azienda importante e che vanta una consolidata tradizione nel rapporto tra ospedale e territorio”. Ha detto il nuovo direttore sanitario. Laureata in Medicina all’Università di Pavia, una doppia specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Organizzazione e Tecnica ospedaliera e in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica, la dottoressa Mazzei ha ricoperto il ruolo di ispettore sanitario, ha lavorato nella Direzione Medica del San Carlo Borromeo di Milano, è stata vice direttore medico di presidio all’Ospedale Civile di Legnano, direttore medico di presidio a Tradate, direttore sanitario a Busto Arsizio nonché direttore del Distretto Varese e direttore del Dipartimento funzionale di Prevenzione di Asst Sette Laghi.