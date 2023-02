Accordo fiscale tra Italia e Svizzera per i frontalieri, il Senato ha dato il via libera al decreto per la ratifica dell’intesa, già approvata lo scorso anno dalla Confederazione Elvetica. Il testo passa ora alla Camera.

Il via libera nel giorno in cui per i frontalieri scatta la fine dello smart working. Da oggi infatti non è più in vigore l’intesa amichevole tra Italia e Svizzera che era stata siglata durante la pandemia.

La riforma fiscale approvata oggi dal Senato modifica la convenzione tra Italia e Svizzera,

evita le doppie imposizioni e regolare gli aspetti in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

I voti favorevoli sono stati 142. E’ stato registrato un solo contrario, ma si sarebbe trattato di un errore. Il provvedimento ora passa alla Camera per il definitivo via libera.