Alberghi e ristoranti, il Ticino avvia la revisione della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Oggi la conferenza stampa sull’avvio della procedura di consultazione.

Le principali modifiche che verrebbero introdotte con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sono l’abolizione dell’obbligo di presenza fisica del gerente – che allo stato attuale prevede lo svolgimento dell’attività di gerente a tempo pieno, inteso come obbligo di presenza fisica nell’esercizio per 8 ore al giorno 5 giorni alla settimana – l’inasprimento delle norme relative alla lotta contro l’abuso di sostanze alcoliche – verrebbe introdotta una misura volta a combattere l’abuso di bevande alcoliche – e infine verrebbe abbassata la soglia dell’età per l’accesso ai locali notturni.

Quest’ultimo punto della nuova riforma è tra i più discussi. Infatti – con la revisione della legge – le discoteche potranno, a propria discrezione, consentire l’accesso già a partire dai 16 anni. “I mutamenti sociali hanno infatti trasformato il concetto di discoteca – si legge nella nota di Norman Gobbi, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni – che negli anni l’hanno resa un locale dove proporre anche concerti o far esibire professionisti dello spettacolo”. La misura, già in vigore in diversi cantoni, ha l’obiettivo di offrire ai giovani di una determinata fascia di età un ambiente e degli spazi controllati e con regole ben precise.