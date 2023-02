Infortunio sul lavoro a Caslino al Piano per un uomo di 57 anni trasportato all’ospedale di Varese in elisoccorso. In base a quanto ricostruito si trovava a lavoro in una ditta di serramenti quando, probabilmente a causa di un malore, è caduto da una scala battendo la testa. All’arrivo dei soccorritori, dopo le prime cure, è stato portato in condizioni serie in ospedale. Sul posto i carabinieri di Lomazzo, i vigili del fuoco e, come da prassi in questi casi, i tecnici dell’Ats Insubria.