Incontro di cartello allo stadio Sinigaglia. Nel sabato in cui va in scena la quarta giornata di ritorno in serie B, il Como attende la capolista Frosinone. Azzurri con il morale alto dopo la vittoria di Brescia. Fischio d’inizio alle 16.15.

Nessuna assenza, a parte quella di Moutir Chajia, nel Como. Tutti gli altri giocatori della rosa di mister Moreno Longo sono nell’elenco dei convocati, compreso l’ultimo acquisto, il difensore Simone Canestrelli.

Grande attesa, dunque, per la partita che mette a confronto gli azzurri alla capolista. Esauriti i biglietti per la curva dei sostenitori lariani. I tagliandi rimanenti sono ancora disponibili su Internet. Oppure, prima della gara, saranno in vendita ai botteghini dello stadio.

L’allenatore della squadra ospite, il campione del mondo 2006 Fabio Grosso, si sofferma sulle difficoltà di questo incontro: “Serve il giusto atteggiamento, altrimenti in questo campionato si soffre e si rischia di uscire dal campo con le ossa rotte. Conosciamo le molte insidie di questo match e ci siamo preparati per affrontare un avversario di qualità. Affrontiamo un Como che nelle ultime undici partite ha perso soltanto una volta, peraltro immeritamente. I lariani arrivano da ottime prestazioni, hanno le qualità e le caratteristiche per pretendere una posizione di classifica diversa e che farà di tutto per conquistare”.

Per quanto riguarda la compagine lariana Grosso sottolinea: “Il Como ha una batteria di attaccanti molto interessante, giocatori forti, di caratura nazionale e internazionale. Noi abbiamo intenzione di fare partita vera, sappiamo che probabilmente ci verranno ad aggredire e dobbiamo essere pronti e presenti a ribattere colpo su colpo”.