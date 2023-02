Cittadini lombardi al voto. Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno le elezioni regionali, con le quali gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia si esprimeranno per il rinnovo del consiglio regionale e la nomina del presidente della Regione. I seggi saranno aperti (per i 516mila 996 elettori comaschi e per tutti gli altri cittadini) domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Perché il voto (su un’unica scheda) sia valido, si può votare in quattro modi. Ciascun elettore sulla scheda potrà indicare tracciando un segno la preferenza per: il candidato alla carica di Presidente della Regione, oppure per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate; ma potrà votare anche disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate; o ancora potrà esprimere la preferenza a favore solo di una lista (e in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della regione a essa collegato). L’elettore nelle apposite righe della scheda, potrà esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse dovranno riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l’annullamento della seconda scelta.

Per poter votare, al seggio di riferimento servirà la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio dedicato di palazzo Cernezzi, in occasione delle consultazioni rimarrà aperto venerdì 10 e sabato 11 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (orario continuato) e poi domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 (orario continuato). Il Settore Politiche Sociali in occasione delle consultazioni ha organizzato per il 12 febbraio dalle ore 09.00 alle ore 19.30 un servizio di trasporto e accompagnamento ai seggi delle persone con disabilità o ridotta capacità motoria. La richiesta dovrà essere inoltrata telefonando al n. 335.7230056.