Il Como è stato sconfitto al Sinigaglia, battuto dalla capolista Frosinone per 2-0. Entrambe le reti nel primo tempo. Ospiti in vantaggio al 14’ con Mazzitelli, che batte il nuovo portiere lariano Gomis con una conclusione al volo da fuori area. Raddoppio del Frosinone al 30’ con Caso, che sfrutta un pasticcio difensivo. Una gara in cui i lariani erano partiti in maniera arrembante, ma senza riuscire a scardinare la difesa della formazione ospite, allenata dal campione del mondo di Germania 2006 Fabio Grosso.

Gara interrotta a lungo nella seconda parte per il grave malore ad un tifoso (QUI l’articolo).

Nel prossimo turno i lariani saranno ospiti del SudTirol (si gioca sabato 11 febbraio alle 14). La squadra di Bolzano oggi ha vinto in trasferta per 1-0 a Pisa. In classifica i lariani sono quindicesimi con 26 punti. Alle loro spalle cinque squadre: Brescia (25), Spal e Venezia (24), Benevento (23), Cosenza (22).

“Siamo stati propositivi, ma poco concreti” ha detto alla fine del match Moreno Longo, allenatore del Como. “Ho visto un Como che ha cercato di ribattere colpo su colpo, ma che è mancato negli ultimi 20 metri. Purtroppo, però, spesso i miei giocatori cercano l’ultimo passaggio o un tocco di classe, quando la soluzione migliore darebbe tirare in porta. Ci sono mancati decisione e caparbietà”.