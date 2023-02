Malore allo stadio Sinigaglia, è in rianimazione all’ospedale Sant’Anna in prognosi riservata il tifoso di 23 anni che si è sentito male durante la partita tra Como e Frosinone. La società, in una nota ufficiale ha ricostruito quanto accaduto ed espresso la vicinanza al giovane.

“L’equipe di soccorritori di Curva Como è stata chiamata ad intervenire in due casi distinti nel giro di breve tempo – precisa la società – Un primo sostenitore è stato prontamente soccorso dalla squadra presente sul luogo a seguito di un trauma facciale”.

“Poco dopo – prosegue la nota del Como – un altro tifoso ha accusato un malore. Resasi subito evidente la gravità della situazione, l’equipe di Curva è stata supportata da una seconda squadra giunta dalla tribuna, riuscendo a gestire efficientemente il successivo arresto cardiaco”.

Entrambi i tifosi sono stati portati in ospedale. “Sono state attivate due ambulanze, una presente allo stadio e una arrivata da fuori – spiega la società – La prima ambulanza, come da procedura operativa, solo dopo aver aspettato che le condizioni del tifoso colto da malore si stabilizzassero ha lasciato l’impianto per trasportarlo in ospedale. A seguito di ciò la seconda ambulanza ha avuto accesso al settore e ha provveduto a trasportare in ospedale anche il tifoso colpito da

trauma”.

“Il Club – conclude la nota – si augura che le condizioni possano migliorare nelle prossime ore e esprime la propria vicinanza ai tifosi, ai loro famigliari e a tutta la Curva”.