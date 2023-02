Fine settimana trionfale per la lariana Carlotta Ferrari, schermitrice dell’Aeronautica Militare cresciuta nella Comense. Sabato è arrivato il secondo successo consecutivo individuale in Coppa del Mondo Under 20. Due settimane dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in carriera a Zagabria, la fiorettista si è imposta anche nella tappa di Jena, in Germania. Una sola sconfitta, per Ferrari, nella prima fase a gironi, poi il percorso netto con le affermazioni per 15-9 sull’americana Victoria Pevzner nelle 64, per 15-8 sulla polacca Karolina Zurawska nelle 32, per 15-6 sull’ucraina Kristina Petrova agli ottavi. Ai quarti è arrivato poi il primo di tre derby vinti: 15-8 su Alice Gambitta. In semifinale il 15-10 su Matilde Calvanese e in finale il 15-7 su Greta Collini, che l’hanno accompagnata sul podio per quella che è stata una fantastica tripletta azzurra.

Domenica il bis con la formazione azzurra. Sempre a Jena, il giorno dopo aver conquistato il successo individuale, la comasca si è imposta anche nella prova a squadre con le connazionali Aurora Grandis, Matilde Calvanese e Giulia Amore. Vittoria netta, quella dell’Italia, con Ferrari sugli scudi. Dapprima in panchina, poi entrata decisamente dentro la gara con una serie di parziali eccellenti, per trascinare il quartetto azzurro al successo, sancito dalla vittoria per 45-31 nella finale contro la Francia.

Le azzurre, che avevano saltato gli ottavi in virtù del ranking, hanno cominciato imponendosi per 45-32 nei quarti contro il Canada. Carlotta Ferrari è entrata proprio al termine di questo match, per non uscire più di squadra, ergendosi ad autentica protagonista sia della semifinale dominata e vinta per 45-22 contro l’Ucraina, sia della finale, vinta 45-31 sulla Francia.

Grazie al successo ottenuto sabato 4 febbraio nell’individuale, Carlotta Ferrari è anche la nuova numero 1 del ranking internazionale di fioretto femminile Under 20.