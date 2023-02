Ruba abiti per quasi mille euro, arrestata dai carabinieri una donna romena di 22 anni. La giovane è stata fermata in un negozio in un centro commerciale di Erba nella serata di ieri. La donna era entrata all’Ovs, aggirandosi nel negozio come una normale cliente. Il personale ha notato un atteggiamento sospetto.

La giovane, cercando di non farsi notare ha nascosto in due borse capi d’abbigliamento per un valore totale di 940 euro, poi ha superato le casse cercando di non farsi notare. I carabinieri, chiamati dal personale, hanno bloccato la donna e recuperato la refurtiva. E’ stata arrestata in flagranza di reato con l’accusa di furto.