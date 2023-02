Due persone arrestate e quattro denunciate. E’ il bilancio dell’ultimo fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

Due arrestati



I militari di Lurago d’Erba hanno arrestato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Milano, un 20enne, perché nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, più volte è stato trovato in casa in compagnia di altre persone.

I carabinieri di Cermenate, invece, su indicazione della questura di Como, hanno rintracciato ed eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne. Si trovava in un hotel della zona di Cermenate. In base a quanto ricostruito era sottoposto all’obbligo di dimora in un comune della provincia di Lecco. Nel marzo del 2022 aveva rubato dei capi di abbigliamento in un centro commerciale della provincia di Alessandria, poi si era reso irreperibile.

Quattro denunciati

I carabinieri di Lurate Caccivio hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne, già noto alle forze dell’ordine. Fermato per un controllo in via Roma a Montano Lucino ha tentato di scappare. Perquisito, addosso aveva 12 grammi di hashish, altrettanti di cocaina e quasi 7 grammi di eroina.

Denunciato poi un 25enne dai colleghi di Lomazzo in questo caso per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Da quanto è emerso la sera del 4 febbraio, alle 22 circa, si trovava a bordo di un treno di Trenord – nella tratta Como-Milano – e ha costretto il capotreno a fermare il convoglio per una ventina di minuti nella stazione di Lomazzo, richiedendo l’intervento dei militari e dei soccorritori del 118 che lo hanno poi accompagnato in ospedale.

Gli stessi carabinieri, sempre nel weekend, hanno denunciato in stato di libertà per rapina in concorso un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, e una 22enne incensurata. I due giovani avrebbero compiuto una rapina nei confronti di una ragazza straniera. L’avrebbero aggredita per strapparle la borsa e per rubarle l’auto.