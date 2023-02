Terremoto in Turchia e Siria, anche la Caritas di Como si mobilita con una raccolta fondi.

Il cardinale Cantoni: “La catastrofe umanitaria amplifica le sofferenze dei territori”

«Le immagini e le testimonianze di distruzione e dolore che ci arrivano da Turchia e Siria ci disorientano e feriscono profondamente. La catastrofe umanitaria causata dal terremoto amplifica le sofferenze di territori messi già duramente alla prova da anni di guerra, terrorismo e migrazioni forzate. In questo momento ci sentiamo chiamati e invitati personalmente ad aiutare queste popolazioni con la vicinanza del cordoglio, la consolazione della preghiera e l’aiuto concreto». Queste le parole del vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, di fronte alla tragedia del sisma nella regione anatolica. «Il confratello vescovo Paolo Bizzetti, vicario apostolico in Anatolia e presidente di Caritas Turchia – aggiunge il cardinale – ha comunicato che c’è bisogno di tutto. Le loro stesse strutture sono state danneggiate, mentre Caritas Siria e Custodia di Terra Santa stanno offrendo accoglienza e sostegno in un contesto difficilissimo».

La Conferenza episcopale italiana ha inviato 500mila euro da fondi dell’Otto per Mille per affrontare l’emergenza. «Confidando che la solidarietà internazionale si metta subito in moto». E’ l’auspicio del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. Caritas Italiana, oltre ad aver attivato una raccolta fondi, ha inviato due operatori a Istanbul per affiancare le Caritas locali nella gestione dell’urgenza. «La nostra Caritas diocesana – conclude il vescovo – si è subito messa in dialogo con Caritas Italiana per dare sostegno alle iniziative che saranno proposte».

È possibile fin da ora partecipare alla raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal devastante sisma. «Tutte le offerte raccolte – spiegano da Caritas Como – saranno gestite in collaborazione e in sinergia con Caritas Italiana e Caritas internazionale».

Come aiutare

Per le donazioni via bonifico:

intestazione Caritas Diocesana di Como – c/c bancario presso Banca Popolare Etica

IBAN: IT71Q0501810800000017211707

Causale: Terremoto Turchia e Siria 2023