Cantiere per la variante della Tremezzina. A Griante rinviata ancora l’accensione del semaforo che regolerà il senso unico alternato. La Statale Regina resterà a doppio senso di marcia finché sarà possibile. Non c’è una data al momento, potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Cambiano dunque i piani. Il semaforo inizialmente era atteso per la giornata di ieri, come riferiva la nota diffusa da Anas, poi lo slittamento ad oggi. La stessa Anas ha spiegato che finché la limitazione alla viabilità non sarà necessaria si procederà con altre lavorazioni così da creare minori disagi possibili al traffico. Gli impianti semaforici sono stati posizionati ma non ancora attivati per gestire il senso unico alternato.

A chiarire la situazione è il sindaco di Griante, Pietro Ortelli. “Ho parlato con i tecnici dell’Anas nelle scorse ore – ha detto – il semaforo sarà in funzione quando occuperanno più di metà corsia”. E sulla possibilità di avere il supporto dei movieri il primo cittadino riferisce che: “Sono arrivate rassicurazioni in tal senso, si partirà con il semaforo ma se dovessero crearsi code o rallentamenti importanti gli operai potranno intervenire”.

Il cantiere intanto è partito anche a Griante dove sarà realizzato lo svincolo Nord della nuova arteria. Il tratto interessato è lungo circa 120 metri.

L’ordinanza dell’Anas che istituisce il senso unico alternato prevede che il provvedimento resti in vigore fino al prossimo mese di giugno. Qualche timore per le possibili conseguenze sul traffico. Soprattutto in vista dell’avvio della stagione turistica. Lo stesso sindaco aggiunge infine. “Mi hanno anticipato che per il weekend di Pasqua il senso unico alternato dovrebbe essere sospeso e ripristinato il doppio senso di marcia per agevolare i flussi turistici – conclude – sarà un test in previsione dei ponti di primavera”.