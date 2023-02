Elezioni regionali. Due giorni di voto per rinnovare il consiglio regionale della Lombardia e per la nomina del nuovo presidente.

I seggi saranno aperti domani dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura.

Turno unico, senza ballottaggio. Vince chi ottiene più voti.

Una sola la scheda, di colore verde, che sarà consegnata ai cittadini.

Le modalità di voto

Quattro le modalità di voto. E’ possibile votare per il solo candidato presidente, in questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste collegate. Viceversa se si vota per la sola lista la preferenza si estende anche al candidato presidente collegato. Si può votare per una lista e per il candidato presidente, mettendo dunque due croci. E’ ammesso, infine, il voto disgiunto cioè si può votare una lista e, insieme, un candidato presidente non collegato.

Per i consiglieri regionali è possibile esprimere una o due preferenze scrivendo il nome nell’apposito spazio. Se si sceglie di scriverne due, devono riguardare due candidati di sesso diverso, bisogna quindi segnare un uomo e una donna della stessa lista, pena l’annullamento della seconda scelta.

Per poter votare, al seggio di riferimento servirà la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, ci si potrà recare all’ufficio dedicato di Palazzo Cernezzi, che rimarrà aperto sia domani che domenica nell’orario di apertura dei seggi.

Quattro candidati presidente in corsa

La corsa alla presidenza è tra 4 candidati, e sono, nell’ordine in cui compaiono sulla scheda elettorale, il governatore uscente Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, Mara Ghidorzi per Unione Popolare e Letizia Moratti sostenuta dal Terzo Polo.

I numeri comaschi

In base agli ultimi dati pubblicati dalla prefettura di Como, gli elettori sono 516.996 sul territorio lariano. Le donne sono poco più di 262mila, oltre 250mila gli uomini. Sono previste 551 sezioni nei 148 comuni della provincia di Como. Nel capoluogo il dato totale è di 72.192 aventi diritto in 74 sezioni.

La maratona elettorale di Etv

Etv ha seguito la campagna elettorale con due appuntamenti alla settimana – il mercoledì sera, con Etg+ Speciale Elezioni, e il venerdì sera, con Nessun Dorma – nei quali candidati e idee sono stati messi a confronto.

L’ultimo appuntamento è fissato con la maratona elettorale di lunedì 13 febbraio. Alle 15 si chiuderanno le urne e alle 16 inizierà la diretta di Etv fino a notte con la puntata finale di Etg+ Speciale Elezioni. Risultati in tempo reale, interviste ai protagonisti, collegamenti in diretta con Palazzo Lombardia a Milano, dati, approfondimenti e ospiti in studio.