Area Ticosa di Como, operai al lavoro per rimuovere piante e arbusti. E’ scattata la fase di pulizia con il taglio vegetazione. Dopo una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi l’amministrazione cittadina ha ordinato il taglio delle piante nella zona dove sarà realizzato un parcheggio da oltre 600 posti.

L’area di intervento si estende per oltre 40mila metri quadri. Gli addetti della ditta incaricata hanno messo in moto un trattore equipaggiato con un trituratore, che sminuzza e trasforma in trucioli rami arbusti e sterpaglie.

Nei giorni scorsi inoltre sono stati rimossi rifiuti, materassi e anche qualche giaciglio di fortuna. Una volta che l’area dell’ex tintostamperia sarà completamente liberata inizieranno le verifiche e i rilievi per il progetto che porterà alla realizzazione del nuovo maxi posteggio. “Questa mattina sono iniziati gli interventi di disboscamento nella zona. Terminata questa fase avvieremo la parte relativa alla progettazione”, ha spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese.

Intanto resta ancora da capire come intende procedere l’amministrazione per la bonifica dell’ultima porzione che resta da ripulire, ossia la “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella. Due le ipotesi al vaglio: l’asportazione totale del materiale con invio in discarica o l’attività di cernita. In ogni caso il progetto di bonifica dovrà passare per la conferenza dei servizi. Su questo fronte al momento non ci sono date confermate. Sono in corso riunioni di aggiornamento tra Comune e Provincia.