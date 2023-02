Elezioni regionali in Lombardia. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 di oggi per eleggere il presidente e il consiglio regionale della Lombardia. Complessivamente in tutta la provincia di Como sono circa 517mila gli aventi diritto.

La giornata di ieri ha segnato un crollo dell’affluenza. Basso il numero degli elettori che si sono recati alle urne in tutta la Lombardia, poco meno del 32%. Stessa situazione nel Comasco, dove alle 23 di ieri meno del 30% degli aventi diritto ha votato. Un dato molto lontano rispetto al 70.61% della precedente tornata elettorale nel 2018. Cinque anni fa – occorre ricordare – si votava in una sola giornata.

I Comuni comaschi dove si sono raggiunte cifre più alte per numero di partecipanti al voto sono stati Proserpio (44,84%), Argegno (40,22%) e Albavilla (38,02%). A Como città il dato si è fermato al 27,63.I numeri comaschi sono tra i più bassi registrati a livello regionale.

I seggi – come detto – rimarranno aperti oggi fino alle 15. Per votare è necessario presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Non è previsto ballottaggio. Vince chi si aggiudica il maggior numero di voti.

Diretta Etv

Oggi appuntamento con la maratona elettorale di Etv. Alle 15 si chiuderanno le urne e alle 16 inizierà la diretta di Etv fino a notte con la puntata finale di Etg+ Speciale Elezioni. Risultati in tempo reale, interviste ai protagonisti, collegamenti in diretta con Palazzo Lombardia a Milano, dati, approfondimenti e ospiti in studio.