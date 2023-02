Lavori sulla rete del gas, chiusura al traffico e senso unico di marcia in via Cecilio nel tratto da via Di Vittorio e via Pasquale Paoli. La limitazione viabilistica scatterà dal 20 febbraio fino al termine degli interventi, previsto per il 31 marzo.

Modifiche alla viabilità che potrebbero creare disagi alla circolazione. Il provvedimento infatti scatterà su una bretella di collegamento molto utilizzata da chi prende l’autostrada sia per recarsi a Milano sia per i frontalieri che devono attraversare il confine.

Come si legge nel testo dell’ordinanza di Palazzo Cernezzi, in via Cecilio sarà chiusa la corsia di marcia normalmente destinata al traffico proveniente da Lazzago verso via Paoli. Il tratto di via resterà chiuso “per 60 giorni consecutivi”, si legge nel documento del Comune.

Inoltre il traffico in discesa da Lazzago verso via Paoli sarà deviato sulla corsia di marcia normalmente destinata al traffico in salita da via Paoli verso Lazzago. Il percorso alternativo prevede di deviare in via Pasta, via Cecilio e la direttrice via Giussani e ancora via Palma e via Di Vittorio.

I lavori – come detto – riguardano interventi alla rete del gas metano da parte della società 2I Rete Gas e scatteranno a partire dalla prossima settimana – il 20 febbraio – per oltre un mese. Il termine del cantiere e dunque dei provvedimenti viabilistici è infatti previsto per il 31 marzo.